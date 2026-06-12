◇MLB ドジャース8-6パイレーツ(日本時間12日、PNCパーク)この日、1番指名打者で出場したドジャースの大谷翔平選手が2戦連発の13号ソロ本塁打を放ちました。両チーム無得点で迎えた3回、フルカウントから大谷選手が放った打球は、打球速度107.7マイル(約173キロ)、飛距離391フィート(約119メートル)で右中間へ飛び込み、前日の二刀流出場で記録した12号と2試合連続本塁打で先制点をもたらしました。この本塁打を皮切りに、カイル・