壊れた脳は治らないという定説を覆す方法を東京科学大学などの研究チームが発見しました。65歳以上に多い脳卒中脳卒中などの病気では脳の一部が壊れると、手足が動かなくなる、言葉が話せなくなる等、後遺症が生涯残ることが多いとされています。東京科学大学などの研究チームは、脳卒中を起こして脳組織が損傷しても、失った脳機能を取り戻すための回復メカニズムが働くことを発見しました。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れた