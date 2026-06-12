【第73話】 6月11日 公開 第73話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月11日、つくしあきひと氏によるマンガ「メイドインアビス」第73話を竹コミ！にて公開した。 第73話では、リコが夢の中でプルシュカと会話をし、「奈落の底」へ生きたまま行く方法や、母の行方について考える。夢から醒めた後、スラージョから30時間後に洞窟を発つと告げられる2人だが、ナナチにはまだ治療が必要で…