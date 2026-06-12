【第13話1】 6月12日 無料公開 第13話1を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月12日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」第13話1「追憶のかりじゅわホット・サンドウィッチ1」を月マガ基地にて無料公開した。 メルフィーを陥れようとしたアバリチアだったが