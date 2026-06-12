「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後１時現在でリミックスポイントが「買い予想数上昇」４位となっている。 きょうの東京市場でリミックスは一時ストップ高となる前営業日比８０円高の２８１円に買われた。同社は前日もストップ高。１１日、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４８７億７７００万～５６１億１２００万円（前期比２．７～３