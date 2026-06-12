ジェイックが後場急上昇している。午後１時ごろに、世界的な調査・コンサルティング会社である米ギャラップ社と、戦略的な協力関係に基づくライセンス契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 同契約に基づき、ジェイックは「ＳｔｒｅｎｇｔｈｓＦｉｎｄｅｒＰｒｅｍｉｅｒＳｔｒａｔｅｇｉｃＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅａｄｅｒｉｎＪａｐａｎ」（以下ストレングスファインダー