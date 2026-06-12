テクノマセマティカルは後場に一時ストップ高となる前営業日比８０円高の３６０円に買われた。きょう午前１１時３０分ごろ、福岡証券取引所本則市場への重複上場申請を行うと発表しており、買いが集まっている。同社は１０月１日付での東証スタンダード市場における上場廃止が決まったが、福証本則市場に上場することで、株主の９割以上を占める個人株主に継続的な同社株式の売買機会を提供するという。なお、上場承認の可