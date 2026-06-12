大豊建設がしっかり。１１日の取引終了後に自社株３００万株（消却前発行済み株数の３．３７％）を６月２３日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は８６０１万５８１５株となる。 出所：MINKABU PRESS