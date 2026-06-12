株式会社ケンコー・トキナーは、ライカLマウント用の交換レンズ「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L」を6月19日（金）に発売する。価格はオープンで、想定販売価格は16万9,800円。 35mmフルサイズに対応する大口径超広角ズームレンズ。Schneider-Kreuznach（シュナイダー・クロイツナッハ）との協業による製品で、ソニーEマウント用に続き、新たにLマウント用が追加された。 本体重量をズ