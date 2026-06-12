カブスの鈴木誠也外野手を巡り、トレードの噂が急浮上している。米スポーツメディア『The Athletic』の看板記者、ケン・ローゼンタール氏が「球団は放出を検討すべき」と伝えたことが発端で、複数メディアが追随。『CLUTCH POINTS』は、ヤンキースとガーディアンズに獲得を促した。 ■市場に出れば「引く手あまた」 カブスには現在、鈴木のほかイアン・ハップ外野手、今永昇太投手、ジェ&