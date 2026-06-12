気象台は、12日午後1時30分に、レベル３大雨警報を小金井市に発表しました。東京地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大田区●レベル２大雨注意報■世田谷区●レベル２大雨注意報■渋谷区●レベル２大雨注意報【発表】■中野区●レベル２大雨注意報【発表】■杉並区●レベル２大雨注意報【発表】■八王子市●レベル２大雨注意報■立川市●レベル３大雨警報■武蔵野市●レベル２大雨