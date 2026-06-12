ライトアップの試験点灯で照らし出された三室戸寺のアジサイ＝11日、京都府宇治市花の寺として知られる京都府宇治市の三室戸寺で13日から、アジサイ園の夜間ライトアップが始まる。西洋アジサイやガクアジサイなど約50種、約2万株が植えられた庭園を幻想的に照らす。土日のみで、28日まで。11日夜に試験点灯があり、青や紫、ピンクといった色とりどりのアジサイが夕闇を鮮やかに彩った。寺によると、今年は例年より開花が早く