メッツの千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、傘下2Aでヤンキース傘下2Aペイトリオッツ戦に先発。6回1安打1失点と好投した。2回1死からソロ本塁打を浴びたが、許した安打はこの1本のみ。5三振を奪うなど、危なげない投球を披露した。千賀は9日（同10日）に先発が予定されていたが、登板を回避。球団は「右上腕部の尺骨神経の炎症のため」と発表した。ただ、本人は「メカニクスだったりいろいろなところに関して時間