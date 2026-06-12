女優中山忍（53）が12日、自身のXを更新。「30数年ぶり」にファンクラブを開設することを報告した。中山は「安心して泣いたり笑ったりできるあたたかな場所をつくりたい」と投稿。「そんな想いから30数年ぶりにファンクラブを開設させていただくこととなりました」と報告した。6月21日(日)正午から入会方法などの詳細を公式サイト、SNSなどで告知予定。「ご尽力いただきましたたくさんの方々に感謝申し上げます」と記した。動