北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラでA組の韓国―チェコ戦が行われ、2-1で韓国が勝利した。後半に両軍合わせて3得点が生まれる試合展開になった中で、韓国エースの存在感の薄さに違和感を抱く声が広がっている。韓国はグループ初戦で絶対的エースのソン・フンミン、イ・ガンインらタレントを先発に揃えた。前半から優位に展開し、決定機も作っ