【マクドナルド】では6月中旬までの期間限定で、日本各地の名物をヒントにした「ご当地マック」が登場中です。どれも新作ですがもうすぐ終売予定かつ一部の店舗では販売が終了している様子。味わうなら、今が今年最後のチャンスになるかも。こちらの記事では、名古屋と福岡の名物をヒントにつくられた「ご当地バーガー」をピックアップ。懐かしのアニメ「聖闘士星矢」とコラボした、数量限定の絵柄入りパッケー