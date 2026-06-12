美しい“水の都”イタリアのベネチアに暮らす一匹の猫を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『GATTO（原題）』が『水の都のネロ』の邦題で2027年春に日本公開されることが決まった。併せて、本作の主人公・黒猫のネロの姿を捉えたティザーポスターと、ダークな世界観とユーモラスな雰囲気が共存するティザー予告も公開された。【動画】今度の主人公は“裏社会のはぐれ者の黒猫”ピクサー最新作『水の都のネロ』ティザー予告迷