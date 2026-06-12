「FIFAワールドカップ2026」が、本日ついに開幕を迎えるなか、サッカー・遠藤航選手と「2026 NHKサッカーテーマ」として、「烏（からす）」を書き下ろした米津玄師の初対談が実現した。NHK総合にて6月19日12時20分より放送される。【写真】米津玄師×遠藤航選手の対談の様子対談は、遠藤選手の所属するサッカーチーム「リバプール」の本拠地であるイギリスと日本・東京をつないで行われた。米津玄師が「烏」に込めた思いを、