◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが、開幕戦で同６０位の南アフリカを２―０で下した。開催国の勝利に会場は盛り上がったが３枚のレッドカードが飛び交う不穏な幕開けとなった。米スポーツ専門局ＥＳＰＮでは、退場処分となったプレーの判定が正当だったか、プレミアリーグの審判、ＶＡＲ（ビデオ・アシスタント・レ