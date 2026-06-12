「このパンツ、もう少しウエストが締まってたら完璧なのに……」──そんな経験、ありませんか？ だからといって普通のベルトを付けるとゴツく見えたり、着脱が面倒だったりすることも。【セリア】で見つけた「ゴムベルト」は、そんな悩みを気軽に解決してくれるアイテムなんです。さらに、ウエスト調整だけで終わらない便利さもあり、思わず「こんな使い方もアリなんだ！」と驚き。実際に試したリアルな感想をレポートしま