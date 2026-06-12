女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。１２日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。１１日に死去が発表された元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）に続く連日のスターの訃報に、ネットは悲しみに包まれた。お茶の間のスターがまた一人、この世を去った。明るい笑い声とキャラクターで人