BE:FIRSTが、ジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」にのREMIXに参加。「Doesn’t Really Matter (Remix)」として本日6月12日(金)にサプライズリリースした。過去にはジャクソン5へのリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」をリリースしてきた彼ら。今回のコラボ楽曲リリースを経て、BE:FIRSTは6月14日(日)にKアリーナ横浜にて開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPA