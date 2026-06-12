メ～テレ（名古屋テレビ） 6月8日に名古屋市西区の商業施設で目やのどの痛みを訴えた8人が救急搬送された騒ぎで、店の業務を妨害したとして愛知県犬山市の27歳の男が逮捕されました。 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、犬山市の会社員、齊藤祐斗容疑者(27)です。 事件があったのは8日の夕方。 名古屋市西区の商業施設「mozoワンダーシティ」で「多数がせき込み、目がしばしばする、のどがイガイガす