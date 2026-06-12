プロボクシングのライト級（６１・２キロ以下）で日本人初の世界王者となり、タレントや俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日に判明したが、そのニュースは世界中を駆け巡った。英大衆紙「ＴＨＥＳＵＮ」は「ガッツ石松さん、７６歳で死去、病死の元世界王者に追悼の言葉が殺到」などと報じた。米国で最も権威のある専門メディ