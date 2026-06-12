◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）開幕戦に続いて第２試合が行われ、ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同４０位のチェコに２―１で逆転勝利を飾った。後半１４分にロングスローから先制点を献上。だが、後半２２分にＭＦ黄仁範（ファン・インボム）が同点ゴール、同３５分にはＦＷ呉賢揆（オ・ヒョンギュ）が逆転ゴールを決めた。一方で、３３歳エースＦＷ孫興民