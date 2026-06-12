プロボクシングの世界2階級制覇王者「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）の陣営が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦に向け慎重な姿勢を見せた。6月13日、WBAバンタム級王者に挑戦 米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が、2026年6月11日に報じた。 スーパーフライ級で3団体王座を統一したバムは、13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・