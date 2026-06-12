女優の貫地谷しほりが、ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分）後編が１３日に放送される。大阪に何度も来ているが“大阪らしい”ものを意外と食べていないという貫地谷のために、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店に向かう。ここでも、名物のお好み焼きをかけて【ごぶクジ】に挑戦。「（結果によっては）一生恨むか、キレて帰るか」と話