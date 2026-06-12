韓国は先制を許すもチェコに2-1で逆転勝利韓国代表は現地時間6月11日、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグ第1戦でチェコ代表と対戦し、2-1で逆転勝利を収めた。韓国紙「京畿日報」は、この劇的な勝利によって32強進出に向けて「快調なスタートを切り、32強進出へ青信号」と報じている。試合が開催されたエスタディオ・グアダラハラで、韓国代表は後半立ち上がりに相手のセットプレーから先制点を許す苦しい展開と