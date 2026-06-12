モデルで女優のシエナ・ミラー(44)が婚約した。今年、第2子が誕生していたパートナーのモデルで俳優のオリ・グリーンとの結婚が決まったという。元パートナーで俳優のトム・スターリッジとの間に13歳の娘、オリとの間に2歳の娘もいる3児の母であるシエナは先週、スペインでの休暇中、大きなダイヤモンドの指輪を左手の薬指につけている姿が目撃されていたが、今回E!ニュースは