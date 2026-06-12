街中のあちこちで見られる車道と歩道の段差を解消するプレートやスロープ。実は法律違反になる可能性が高いという。 1日に千葉県船橋市がX（旧Twitter）の公式アカウントで「道路に物を置かないで 乗り上げブロックなどを道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています」と呼びかけたところ、多数の声が寄せられ話題になった。その中には「行政が段差をなくす努力をすれば解決しますよ」「普通にホーム