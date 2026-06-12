インフルエンサーの中町綾（25）が、Instagramのストーリーズを更新。顔や首の荒れた肌が分かる動画を公開した。【映像】中町綾 顔が荒れた肌動画（実際の様子）中町綾「終わった」肌トラブルを報告2026年6月10日に更新したInstagramのストーリーズでは、普段使っているスキンケアとは別のものを使ったことを明かし、「久々に使ってみたら肌終わった」と、顔や首が赤く荒れている様子がわかる姿を公開した。続けて「アレルギ