NHLスタンリー・カップ決勝第5戦で、得点後に喜ぶハリケーンズの選手たち＝米ノースカロライナ州ローリー（AP＝共同）北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）は11日、米ノースカロライナ州ローリーで第5戦が行われ、東カンファレンスを制したハリケーンズが、西カンファレンス覇者のゴールデンナイツに4―2で勝ち、3勝2敗とした。20季ぶり2度目の優勝にあと1勝。第6戦は14日（日本時間15日