名古屋・西署に入る斉藤祐斗容疑者＝12日午前10時48分名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」で8日に男女8人が病院に搬送された異臭騒ぎで、愛知県警は12日、何らかの物質を噴射し店舗の営業を妨害したとして、威力業務妨害容疑で、同県犬山市、会社員斉藤祐斗容疑者（27）を逮捕した。県警によると「催涙スプレーを使った」と容疑を認めている。県警は12日、容疑者宅を家宅捜索し、催涙スプレー9本を押収した。1人