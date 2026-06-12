通行中の男性が切りつけられた、JR新潟駅近くの現場周辺＝12日午後0時49分、新潟市中央区新潟県警によると、12日午前11時20分ごろ、新潟市中央区のJR新潟駅近くで、通行中の男性が腕を刃物のようなもので切りつけられた。男性は、切りつけたのは男で、現場から歩いて逃げたと話している。県警が行方を追っている。現場は駅近くの公園に面した路上。逃走した男は40代ぐらいで、黒色の帽子をかぶり、上下ともに黒色のような服を