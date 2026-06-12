今年5月に現役を引退した元Jリーガーの山田直輝氏（35）が12日にDAZNで生配信されたサッカーのW杯北中米大会1次リーグA組の韓国―チェコ戦の解説を務めた。試合後に元チームメートでもあるMF遠藤航（33＝リバプール）の代表離脱について言及した。日本サッカー協会(JFA)は同日、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤が負傷のため離脱すると発表。日本協会の山本昌邦技術委員長は「遠藤航選手がチームを離れました。メ