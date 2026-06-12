2026年版の消費者白書が12日、閣議決定された。今回の白書では、「デジタル化とAI技術の進展で変化する私たちの消費取引」を特集として取り上げていて、SNSによるやり取りが関係する相談が、2021年からの5年間で約2倍に増加し、10万件を超えたことが明らかになった。また、高齢者を中心に増加傾向にある、点検を装って不要な契約を結ばせる「点検商法」に関する相談が、2025年に2万件を超えたという。黄川田・消費者および食品安全