元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、自身の現役時代の年俸推移を実額で赤裸々に公開する場面があった。【映像】「人間ブルドーザー」 3人を吹き飛ばす元W杯選手のプレー6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに