雲海酒造は6月15日から本格芋焼酎「木挽BLUE」ハイボール缶の新たな柑橘シリーズとなる「木挽BLUEハイボール〈日向夏〉」（350㎖）を発売。6月中旬以降、「木挽BLUEハイボール」「同〈へべす〉」のパッケージデザインを新パッケージに順次切り替える。今回新発売する「木挽BLUEハイボール〈日向夏〉」は宮崎県特産の柑橘果実の日向夏を使用。アルコール度数5％の本格焼酎ハイボールに仕上げている。「木挽BLUE」のソーダ