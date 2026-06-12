日本ハムは6月から中元ギフトの販売を開始する。今年は主力ブランド「北海道プレミアム 美ノ国」が発売20周年を迎え、生ハムの食べ比べなど新セット商品を4品投入し、16品（各小売専用品除く）に拡充して臨む。また、夏ギフト販売期間は気温の猛暑・酷暑も想定されることから「ハムは冷たいままでもしっかりおいしく食べられることをアピールしていく」（山岸昌隆営業企画室長）とし、ハムギフトでは業界初となる清涼感ある夏