三菱食品のオリジナル菓子ブランド「かむかむ」シリーズが好調だ。2025年度のシリーズ販売金額は前年比110％と伸長。ロングセラーの「かむかむレモン」が堅調だったことに加え、25年度から通年販売を開始した「かむかむシャインマスカット」がシリーズの伸長率を上回っており、ブランド全体の認知率アップにも貢献した。来年には発売25周年を迎える「かむかむ」ブランドの取り組みをまとめた。◇◇「かむかむ」ブラ