電響社は、マクセルブランドのビューティーシリーズ『Angelique（アンジェリーク）』より、スピードブロードライヤー「MXDR-S1000A」を6月下旬に発売することを発表した。 【画像あり】スティック型で疲れにくい設計に商品外観・機能一覧 「MXDR-S1000A」は、Angeliqueシリーズ最大となる風速33m/sと、シリーズ最軽量となる本体質量約260gを実現したスティック型ヘ