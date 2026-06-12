FIFAワールドカップ2026・グループA第1節が11日に行われ、韓国代表とチェコ代表が対戦した。1986年から11大会連続で、通算12度目のW杯となる韓国代表と、プレーオフの末に20年ぶり、通算10度目のW杯出場を果たしたチェコ代表が激突。韓国代表ではソン・フンミンやイ・ガンイン、GKキム・スンギュらがスタメンに名を連ねた一方、チェコ代表ではパトリック・シックやトマーシュ・ソウチェクらが先発出場した。韓国代表が何度か