Jリーグは12日、「JリーグオールスターDAZNカップ」出場選手について、ケガの影響により各種セレモニーやイベント等のみの参加となり、試合に出場しない選手を発表した。「JリーグオールスターDAZNカップ」は、13日に『MUFGスタジアム（国立競技場）』にて開催される。Jリーグが発表した各種セレモニーやイベント等のみの参加となる選手は次のとおり。■各種セレモニーやイベント等のみの参加となる選手チーム：J1 WEST福田心之