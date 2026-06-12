現地６月11日、北中米ワールドカップがついに開幕。初日の第２試合ではグループＡの韓国とチェコがグアダラハラで対戦し、アジアの強豪がドラマチックに白星を掴んだ。立ち上がりから素早いパス回しと鋭いフォアチェックで主導権を握った韓国だったが、徐々にチェコの堅固な守備ブロックとバリエーション豊かなリスタートに遭い、五分五分の展開に持ち込まれる。エースのソン・フンミンは何度かあったシュートチャンスをモノに