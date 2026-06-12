レアル・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得に迫っている模様だ。現地時間11日、スペイン紙『マルカ』や『アス』が報じている。レアル・マドリードは、同11日にジョゼ・モウリーニョ氏の監督就任を発表している。13年ぶりの復帰となるモウリーニョ氏は2029年6月末までの3年契約を締結し、早速新シーズンに向けたチーム作りに着手している。その一環として同氏が獲得を熱