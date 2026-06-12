北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。韓国代表は、グループＡの初戦でチェコ代表とグアダラハラ・スタジアムで対戦した。59分にロングスローから先制を許した韓国だが、67分に同点弾を奪う。決めたのは、ファン・インボムだ。イ・ガンインのスルーパスに反応すると、巧みなキックフェイントでブロックに入った相手をかわし、右足でゴールに流し込んだ。フェイエノールトで上田綺世や渡辺剛と同僚の25歳が、卓越した