ほくでんネットワークによりますと、2026年6月12日午後1時現在、札幌市北区・白石区・豊平区・東区の約7000戸で停電が発生しているということです。停電が発生したのは、午前11時半ごろから午後0時半までの間で、原因は調査中だということです。石狩周辺では午前11時半ごろから、局地的に活発な雨雲がかかり落雷が相次いでいるほか、石狩市と札幌市にはレベル3大雨警報が発表されています。