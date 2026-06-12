12日午前、柳井市で小学生が乗っていたマイクロバスが公会堂の軒に接触する事故がありました。乗っていた男子児童1人が顔にケガをしましたが軽傷ということです。柳井警察署によりますと12日午前9時半前、柳井市伊陸にある木部公会堂の敷地で伊陸小学校の児童を乗せたマイクロバスがバックしていたところ建物の軒に接触しました。この事故でマイクロバスのリアガラスが割れ、乗っていた6年生の男子児童1人が頬に軽いケガをしました