北海道・天塩警察署は2026年6月12日、幌延町問寒別の住宅敷地内でクマの足跡が発見されたと発表しました。警察によりますと、幌延町問寒別で6月11日午後1時20分ごろ、帰宅した住人が住宅の窓直下の壁に複数のクマの足跡があるのを確認したということです。12日午前7時ごろ住人が駐在所に通報しました。足跡の大きさは縦・最大14センチ、横・最大11センチで、複数点在していたということです。その後、クマの目撃情報や痕跡などはな