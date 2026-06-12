NEWSの小山慶一郎さんは6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの“推し”メンバーとのツーショットを載せています。【写真】小山慶一郎と“推し”のツーショット「お2人、なんとなく似ている気がします」小山さんは「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった小山の推しです」とつづり、2枚の写真を投稿。M!LKの山中柔太朗さんと“滅”ポーズを取るツーショットを公開しました。2人とも顔が白い粉まみれになって